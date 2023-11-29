نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راقصة إستعراضية.. تفاصيل شخصية آية سماحة في "السرداب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة آية سماحة، لشخصيتها في مسلسلها الجديد السرداب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





راقصة إستعراضية





وشاركت سماحة صورة من كواليس السرداب عبر حسابها في إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: راقصة الاستعراض الاولى زيزي قريبًا.





وتجسد آية سماحة خلال أحداث المسلسل شخصية زينات وهي فتاة تعمل راقصة إستعراضية، وينادونها بزيزي.





أحداث مسلسل السرداب

تدور أحداث مسلسل السرداب في إطار زمني قديم يعود لفترة الأربعينيات، وذلك حول رجل يجد نفسه في عصر قديم بعد وفاة والده،ويحاول البحث في أوراق تكشف له أسرار وتفاصيل تاريخية متعلقة بعائلته، ويشهد المسلسل عصر الاحتلال الإنجليزي في مصر.





أبطال مسلسل السرداب

يعد مسلسل السرداب من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويشارك به العديد من الفنانين، منهم: أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، محمود حافظ.





آخر أعمال آية سماحة

وعرض مؤخرا لـ آية سماحة حكاية كاملة وهي إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، مع مطرب الراب شاهين.





تفاصيل حكاية كاملة





وتدور الحكاية حول فتاة اسمها "كاملة" من حي فقير وأسرة بسيطة، هربت من المنزل وصارت من أكبر وأشهر عارضات الأزياء في الوطنالعربي، لكن برغم كل نجاحها لازالت تعاني من عقدة الطفولة التي تسبب فيها والدها، حيث تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهبولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له.





أبطال حكاية كاملة





وتضم الحكاية عدد من النجوم وهم: كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجدالمصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.





وشاركت أيضا في مسلسل على باب العمارة، الذي عرض موخرا على منصة واتش ات، ولعبت بطولته مع الفنان حاتم صلاح.

تفاصيل مسلسل على باب العمارة

ويتكون المسلسل من 10 حلقات وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الكوميدية، حول الثري الصعيدي(عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل.



أبطال مسلسل "على باب العمارة"

"على باب العمارة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة حاتم صلاح والتي تعد أولى بطولاته بالإضافة إلي الفنان محمد رضوان فيشخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسيالشامي، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.



