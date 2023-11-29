نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. ماهي أصول ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ياسمين رئيس، تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد كشفها عن أصول جنسيتها الفلسطينية وحياة والدها وجدها في مدينة يافا الفلسطينية.

من هي ياسمين رئيس؟



هي ممثلة مصرية من أصول فلسطينية ولدت 15 سبتمبر عام 1985، وتزوجت من المخرج هادي الباجوري في عام 2011 ثم انفصلت عنه في عام 2022.

مشوار ياسمين رئيس الفني

بدأت أولى أدوارها في مسلسل عرض خاص، وكانت أول بطولة لها مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها وحاز على من الجوائز المحلية والدولية.

بدأت مشوارها الفني وهي تبلغ من العمر 14 عام، وبدأت مسيرتها الفنية بمشاركتها في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به.

وتوالت عليها الأعمال وشاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات منها دورها في فيلم إكس لارج أمام أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح والمصلحة، علاوة على مسلسل طرف ثالث الذي تسبب في شهرتها واختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وهو بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما، لتتعاون مع حلمي مرة أخرى في بطولة فيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة، ثم تتعاقد على بطولة أفلام أخرى بعد ذلك، منها فيلم من ضهر راجل أمام آسر ياسين، وفيلم بلاش تبوسني للمخرج والمؤلف أحمد عامر، هيبتا المحاضرة الأخيرة.

أعمال ياسمين رئيس



عام 2008 شاركت في مسلسل كلمة حق

شاركت في عام 2010 في مسلسل عرض خاص

في 2011 شاركت في فيلمي إكس لارج، واحد صحيح

شاركت في عام 2012 في فيلم المصلحة، ومسلسلي طرف ثالث، لحظات حرجة 3 “ضيفة شرف”

في عام 2013 شاركت كضيفة شرف في مسلسل موجة حارة

وفي عام 2014 شاركت في أفلام “كلام جرايد، فتاة المصنع، صنع في مصر”

وفي عام 2015 شاركت في فيلم من ضهر راجل أمام آسر ياسين.

شاركت في عام 2016 في فيلمي “هيبتا، أسبوع ويومين”، ومسلسل “الميزان”

وفي 2017 شاركت في أفلام “البحث عن أم كلثوم، شيخ جاكسون”، ومسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن".

وفي عام 2018 شاركت في فيلم “بلاش تبوسني”.

وشاركت في عام 2020 في فيلمي “لص بغداد، الحارث”.

وفي عام 2021 شاركت في مسلسل “ملوك الجدعنة، 60 دقيقة”،

وشاركت في 2022 بفيلمي “قمر 14، خطة مازنجر”، ومسرحية أحفاد ريا وسكينة

وفي 2023 شاركت في فيلم أنا لحبيبي



جوائز حصلت عليها



حازت ياسمين على 6 جوائز وتكريمات: منها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ثم جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، جائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، وأخيرًا حصلت ياسمين على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.