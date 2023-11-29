السعودية تفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 فـي الرياض

باريس ـ العُمانية: أعلن المكتب الدولي للمعارض فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض؛ بعد اقتراع سريّ خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب (173)، في باريس، امس الأول. وحصد ملف المملكة على (119) صوتًا من الدول الأعضاء، وتنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتا بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.

وقال صاحبُ السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليُّ عهد المملكة العربية السعودية: (يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحداً منها)، مجددًا عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل. ويقام معرض إكسبو الدولي منذ عام 1851م، ويكون كل خمس سنوات ويشكّل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.

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