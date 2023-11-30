نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح حسين: كان نفسي أقدم دور محمد فراج في "لعبة نيوتن".. وأتمنى العمل مع أحمد عز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان سامح حسين أنه قام بأداء دور الفنان محمد دياب في مسلسل "تحت الوصاية".

قال سامح حسين في مقابلته ببرنامج "مساء الإمارات" على قناة الظفرة مع الإعلامي عبد العزيز أحمد: “لدي دورين آخرين تحديان، كنت أتمنى تقديم الأول كدور محمد فراج في مسلسل "لعبة نيوتن" والثاني كدور محمد أمين في مسلسل 'جزيرة غمام".

وتابع سامح حسين: "عاوز أقدم حاجة بعيدة عن الكوميديا وقصرت في الإخراج والإنتاج بسبب حبي للتمثيل وانا من الفنانين النادرين الذي لا يدار جدلا تجاههم والناس بتحبني وبيحسوا اني منهم وشبههم".

وأكمل: "كنت أتمنى أكون مشهور في يوم من الأيام وكنت مؤمن أنني سأحقق ذلك وهذا يقين مني بالله وانا اشتغلت مع ناس كتير ومريت على نجوم كبيرة مثل طلعت زكريا وهاني رمزي وأشرف عبد الباقي".

وعبر سامح حسين عن رغبته في التعاون مع الفنان أحمد سعد، حيث قال: "سبق وأن تعاونت معه كمخرج في أول عمل مسرحي لي (ياسين وبهية)، وكنت شريكًا في الإذاعة، ولكن لم يحالفني الحظ في التعاون معه في مجال السينما. وأيضًا أعبر عن رغبتي في التمثيل إلى جانب منى زكي ومنى شلبي.

وأختتم حديثه قائلا: "لو أنا مش ممثل أحب أكون مذيع فهى مهنة احبها وأعمل بها حاليا لأنها بها ثقافة وقراءة كثيرا وأحب أكون صاحب الضيف".