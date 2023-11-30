مع ميمي جمال.. إيمي طلعت زكريا تشوق جمهورها لعمل فني جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها لعمل فني جديد يجمعها بالنجمة ميمي جمال، وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ميمي جمال برفقة إيمي طلعت زكريا





وظهرت إيمي في الصورة وهي تحتضن الفنانه القديرة ميمي جمال، وعلقت عليها قائلة: “القمر ميمي جمال قريبا عمل فني جديد”.





أحدث أعمال إيمي طلعت زكريا





وانتهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، من تصوير مشاهدها ضمن أحداث أحد اسكتشات مسلسل بلا فلتر، داخل أحد الفيلاتبمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية قريبًا.





تفاصيل مسلسل بلا فلتر





وتدور أحداث مسلسل بلا فلتر في إطار كوميدي اجتماعي، حول التطورات التي حدثت في المجتمع المصري ومنها "مصاعب الزواجللشباب، ورصد بعض التطورات في العلاقات الاجتماعية التي تغيرت للأسوأ بين المصريين، وعلاقة الأب قديمًا والآن، وغيرها من المفارقات في إطار كوميدي ساخر".









والعمل بطولة كلا من الفنان أحمد صيام، حامد مرزوق، رضا إدريس، سحر عبد الحميد، سلمى غريب، عادل الفار، حسن الهلالي، فاروق الشامي، أيمن إسماعيل، وعدد من الوجوه الشابة الصاعدة وآخرين.









أخر أعمال ميمي جمال





ويذكر أن أخر أعمال الفنانه ميمي جمال هو مسلسل سفاح الجيزة الذي عرض خلال الفترة الماضية.





وتدور أحداث المسلسل في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها صاحبها الذي وُصف لاحقًابأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

مسلسل " سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمي، ركين سعد، صلاح عبدالله، باسم سمرة، حنان يوسف، هايدي خالد، ومن تأليف محمدصلاح العزب وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.





وجدير بالذكر أن آخر أعمال ميمي جمال هو مسلسل "علاقة مشروعة"، وهو من بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى مراد مكرم،بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودة مسعودي، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى،وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مهاسليم" و"media Hub – سعدى جوهر".