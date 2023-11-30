موعدنا غدًا.. ريهام عبدالحكيم تروج لحفلها في “ليلة روائع السنباطي"

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة ريهام عبدالحكيم، لإحياء حفلًا غنائيًا، غدًا، ضمن حفلات ليلة روائع السنباطي، من فعاليات موسم الرياض، على مسرح أبوبكر سالم.



روائع السنباطي





وروجت ريهام لحفلها، حيث شاركت البوستر الدعائي للحفل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت على الصور قائلة: موعدنا غدًا في ليلة من اروع الليالي.. "ليلة روائع السنباطي" ان شاء الله تستمتعوا بالحفل.





طرح تذاكر الحفل





طرحت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي بمشاركة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم،وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني- تذاكر الحفل للجمهور المرتقب يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي، بين الفئات السعرية التالية:

100 ريال سعودي

180 ريال سعودي

350 ريال سعودي

1800 ريال سعودي

2000 ريال سعودي





حفل روائع السنباطي





تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم، مع الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.









آخر أعمال ريهام عبد الحكيم





يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الحكيم أغنية قبل ما انام التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





أغنية قبل ما انام من كلمات سلامة علي، ومن ألحان وليد منير، ومن توزيع أسامة كمال.





كلمات أغنية قبل ما انام





وتقول كلمات الأغنية

قبل أما انام بتجيلي حالة

غريبة وأسرح بالساعات

وانسي اني كنت هنام خلاص

وياخدني فيلم الذكريات

معرفش انام وافضل افكر

سيبت مين وخسرت مين

وكنت ماللي ظلموا ناس

ولا أنا مالمظلومين

ألقي الدموع نزلت أوام

علي حد كان زمان معايا

مالقتش حد يعوضه

وطلعت بخسر في النهاية

ألقي الساعات جريت

أوام ولا عارفة أقوم

ولا عارفة أنام

أنا حد م الناس اللي

عايشين مقسومين

روحهم في ناس غابوا

وقسموهم روحين

ماعرفتش أعمل زاي

ناس عاشوا وخلاص