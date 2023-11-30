في ذكرى رحيله.. معلومات لا تعرفها عن كامل الشناوي

القاهرة - محمد ابراهيم -

يصادف اليوم 30 نوفمبر ذكرى رحيل الصحفي والشاعر كامل الشناوي،الذي عـُرِف برِقة شعره الغنائي، وهو أخو المؤلف مأمون الشناوي غنى له محمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش وغيرهم من كبار النجوم.



مولد ونشاة كامل الشناوي



ولد كامل الشناوي في 7 ديسمبر 1908 في "نوسا البحر"، مركز أجا بمحافظة الدقهلية، التحق كامل الشناوي بالأزهر الشريف ولم يستقر به أكثر من خمس سنوات فعمد إلى المطالعة ومجالس الأدباء، ودرس الآداب العربية والأجنبية في عصورها المختلفة، وتوفي يوم 30 نوفمبر 1965.

بداية مشوار كامل الصحفي

وحفظ كثيرا من الشعر وعمل في الصحافة عام 1935 ونشر نظما لا بأس به جمعه في ديوان "لا تكذبي" وله "إعترافات أبي نواس" و"ساعات" و"شعر كامل الشناوي"، وبقيت في أوراقه قصص قصيرة وقصة طويلة بدأها عام 50 وأبحاث عن المتنبي وسخرية أبي العلاء وأمثالها لم تنشر.



أهم مؤلفات كامل الشناوي

حقق كامل الشناوي أسطورة فنية حافلة بالنجاحات ومن أبرزها: حياتي عذاب، لا تكذبي، حبيبها، قلبي، اعترافات أبي نواس، أوبريت جميلة، الليل والحب والموت، ويعتبر أوبريت أبو نواس آخر أعماله الفنية.

من الحب ما قتل!!!



ماحدث هو أن كامل الشناوي وقع في غرام مطربه ناشئه إسمها نجاة الصغيره وقام بتلميعها وتقديمها للوسط الفني وقام برعايتها حتى اشتهرت واصبحت نجمه وقبل أن يعلن حبه لها قامت هي ودعت الوسط الفني لعيد ميلادها، وفي الحفله، وقع نظر كامل الشناوي بالصدفه على نجاة مع نجم مشهور في منظر غرامي (يقال سمير صبري)، لم يفعل شيئا انسحب بهدوء إلى شقة الملحن بليغ حمدي، ثم جلس في البلكونه وكتب قصيدته الشهيره لا تكذبي.

