نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب فيلم "سكر" من دور العرض السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “سكر” بطولة الفنانة ماجدة زكي، إيرادات ضئيلة، مما أدى إلى سحبه من دور العرض السينمائي،وتم استبداله بفيلم “سنة أولى خطف” بطولة بيومي فؤاد ومي كساب.

قصة وأحداث فيلم "سكر"

ودارت أحداث الفيلم في إطار موسيقي وعائلي، حيث تجري الأحداث داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى سكّر، تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال، وتدير الملجأ سيدة غليظة، وتابع لها ذو نوايا سيئة وتوالت الأحداث في إطار الاثارة والتشويق.





قائمة الأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي



وعلى صعيد آخر، تشهد السينما حاليًا حالة من الانتعاشة الفنية ويتسابق الجميع من أجل الفوز بقلوب الجماهير، والاستحواذ على إيرادات شباك تذاكر السينما سواء كان في مصر أو الوطن العربي فالمنافسة ما زالت مشتعلة، ومن أبرز هذه الأفلام التي تتنافس في شباك التذاكر فيلم بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبد العزيز، فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، وغيرها من الأفلام.

تفاصيل فيلم "سنة أولى خطف"

ويعرض الان فيلم سنة أولى خطف من خلال دور العرض السينما وتدور أحداث فيلم سنة أولى خطف حول فشل كل محاولات عصابة لعمليات سرقات كبرى، فيلجأ أفرادها إلى اختطاف أطفال ينتمون إلى عائلات ثرية، على أمل الحصول على الكثير من المال عن طريق برامج الفدية.

وشارك في بطولة فيلم سنة أولى خطف حول بيومي فؤاد، مي كساب، أحمد فتحي، ياسر الطوبجي، أحمد فتحي، والعمل من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمار.

تعرف على إيرادات أفلام السينما أمس الأربعاء 29 نوفمبر

وبلغت إيرادات شباك تذاكر السينما أمس نحو 333،699 جنيهًا، فيما بلغ إيرادات فيلم بلوموندو نحو 99،896 جنيهًا، وحقق فيلم سنة أولى خطف إيرادات نحو 66،418 جنيهًا، ووصلت إيرادات فيلم فوي فوي فوي نحو 54،845 جنيهًا.

فيما بلغت إيرادات فيلم وش في وش: 48،345 جنيهًا، ووصلت إيرادات فيلم العميل صفر: 41،794 جنيهًا، وبلغت إيرادات فيلم الخميس اللي جاي نحو 13،472 جنيهًا، وحققت إيرادات فيلم حسن المصري نحو 3،353 جنيهًا، ووصلت إيرادات فيلم بيت الروبي نحو 1،725جنيهًا، وبلغت إيرادات فيلم أولاد حريم كريم نحو 2،300 جنيهًا، وحققت إيرادات فيلم البعبع نحو 1،551 جنيهًا.

