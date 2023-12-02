هالة صدقي تتعرض لانتقادات بسبب ظهورها في مهرجان البحر الاحمر وتعلق بهذه الكلمات

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أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة هالة صدقي، لانتقادات بسبب حضورها مهرجان البحر الاحمر السينمائي من متابعيها نظرا للأحداث التي تمر بها فلسطين من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتب أحد المتابعين: “إحنا ازاي بنعمل مهرجانات في ظل الظروف اللي بتمر بيها دولة عربية شقيقة لترد عليه: ”هو الدكتور بطل يشتغل؟ ولا المهندس؟ ولا الرسام؟، ليه يخلينا نوقف شغل، حضرتك شايف إننا بنرقص حتى؟".

وتابعت: "لو راقص في أي أوبرا أو أي مكان، ده اسمه شغله حضرتك، أهل فلسطين نفسهم بيرقصوا دلوقتي، والله يرحم كل اللي راحوا ودفعوا التمن، حسابات ليس لنا بها أي ذنب ولا هما.

تصريحات هالة صدقي عن السعودية

أعرب الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بالنهضة الفنية الهائلة التي تقوم بها السعودية في الوقت الحالى، مشيرة إلي وجود عدد من الفنانين في السعودية لديهم مواهب فنية عظيمة.

وقالت: “أنا سعيدة جدًا بالسعودية لأنها عملت طفره كبيرة وقفزت 20 سنة واختصرت 20 سنة لإنهم حسوا قد ايه الجمهور متشوق للفن، والطفرة دي عظيمة في تاريخ السعودية”.

كتف قانوني

ومن ناحية اخري، انتهت هالة صدقي من تصوير "كتف قانوني" من تصويره بالكامل، تمهيدًا لطرحه فى دور العرض السينمائية والمقرر له فى موسم أفلام رأس السنة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

أبطال العمل

الفيلم من بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال واخراج سامح عبدالعزيز.