نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "CBC دراما و"ON" الأفضل في دير جيست.. وأسامة منير أحسن مُذيع راديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان دير جيست عن قائمة الأفضل لعام 2023، وتتنوع الجوائز لكثير من الفئات المختلفة سواء الفنية بين الدراما والسينما والنجوم الصاعدة والشابة والفنانين الكبار وأيضًا بين الأفلام والمسلسلات الأفضل في عام 2023 وأيضًا الأفضل بين القنوات الفضائية ومحطات الراديو ومُذيعي الراديو لعام 2023.

حيث حصلت قناة CBC دراما على أفضل قناة درامية لعام 2023، بينما حصلت قناة ON على أفضل قناة فضائية، بينما ذهبت جائزة أفضل قناة إخبارية لقناة extra news.

قناة CBC دراما أفضل قناة درامية لعام 2023

قناة ON أفضل قناة فضائية

أفضل قناة إخبارية لقناة extra news.

وذهبت جائزة أفضل محطة راديو لعام 2023 في مهرجان ديرجست إلى نجوم إف أم، بينما حصد المُذيع أسامه منير على جائزة أفضل مُذيع راديو لعام 2023، وذهبت جائزة أفضل مُذيعة راديو لعام 2023 إلى يارا الجندي.

أفضل محطة راديو لعام 2023 في مهرجان ديرجست هي نجوم إف أم،

أسامة منير أفضل مُذيع راديو في ديرجست

يارا الجندي أفضل مذيعة راديو في ديرجست

من هو المُذيع أسامة منير؟

أسامة منير هو مطرب ومذيع مصري من مواليد (25 فبراير 1970) شارك في تقديم برنامج البيت بيتك في التليفزيون المصري وشارك أيضًا في تقديم برنامج 90 دقيقة على تليفزيون المحور لمدة 6 أشهر ثم عاد لتقديم برنامج «أنا والنجوم وهواك» على إذاعة نجوم FM ويعرض من خلاله المشاكل العاطفية للشباب، كما شارك في بعض الأفلام والمسلسلات والبرامج الأخرى.

تخرج في كلية الآداب بجامعة عين شمس قسم اجتماع وبدأ مطربًا وكان يغنى منذ أن كان يدرس بالثانوية ثم درس الموسيقى العربية وسافر إلى أستراليا وبعد عودته لمصر عمل فترة طويلة في مجال الإعلانات كانت بدايته الإذاعية في الإعلانات ثم أنتقل إلي إذاعة نجوم FM.