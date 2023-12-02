إيمان العاصي تفوز بجائزة التميز عن دورها في "جعفر العمدة" بمهرجان دير جيست 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان دير جيست عن قائمة الأفضل لعام 2023، وتتنوع الجوائز لكثير من الفئات المختلفة سواء الفنية بين الدراما والسينما والنجوم الصاعدة والشابة والفنانين الكبار وأيضًا بين الأفلام والمسلسلات الأفضل في عام 2023.

ويمنح أيضًا مهرجان دير جيست جوائز التميز عن الأدوار في المسلسلات التي عرضت خلال العام.

وفازت الفنانة إيمان العاصي بجائزة التميز عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي قدمت فيه دور دلال فتح الله الزوجة الثانية لجعفر العمدة، وحققت الشخصية نجاحًا كبيرًا تحديدًا في الحلقات الأخيرة من المسلسل بعدما انكشف سرها.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد فاز مسلسل "جعفر العمدة" بجائزة أفضل مسلسل درامي لعام 2023 في مهرجان دير جيست.

ما هي تفاصيل مسلسل "جعفر العمدة" ؟

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.

حقيقة وجود جزء ثانٍ من مسلسل “جعفر العمدة”

ويذكر أنه يوجد جزء ثانٍ من مسلسل "جعفر العمدة" كان من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، ولكن قد تم تأجيله لعام 2025 نظرًا لإنشغال بعض أفراد العمل.