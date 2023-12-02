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خالد سرحان يفوز بجائزه التميز عن دوره في "المداح" في دير جيست 2023

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان دير جيست عن قائمة الأفضل لعام 2023، وتتنوع الجوائز لكثير من الفئات المختلفة سواء الفنية بين الدراما والسينما والنجوم الصاعدة والشابة والفنانين الكبار وأيضًا بين الأفلام والمسلسلات الأفضل في عام 2023.

ويمنح أيضًا مهرجان دير جيست جوائز التميز عن الأدوار في المسلسلات التي عرضت خلال العام.

وقد فاز الفنان خالد سرحان بجائزة التميز عن دورها في مسلسل "المداح " الذي قدم فيه دور الأخ الأكبر للفنان حمادة هلال وقدم شخصية حسن.

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تفاصيل الجزء الثالث من مسلسل المداح 

 

يذكر أن  مسلسل المداح الجزء الثالث  نجاحًا كبير خلال عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023، وعُرض عبر منصة شاهد وشاشة قناة MBC مصر، طوال شهر رمضان، والعمل من بطولة الفنان حمادة هلال، وشارك فيه كل من: خالد سرحان، هبة مجدي، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، لوسي، محمد رياض، هلا السعيد، عبد العزيز مخيون، عصام السقا، رانيا فريد شوقي، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.

 

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ما هي أعمال الفنان خالد سرحان القادمة؟

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد الفنان خالد سرحان لتصوير الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، يشارك في مسلسل “المداح” الجزء الرابع، عدد من النجوم أبرزهم حمادة  خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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أحداث الجزء الرابع من مسلسل المداح 

 

تدور  أحداث مسلسل المداح حول حمادة هلال والذي يجسد الشيخ صابر المداح، حيث يبحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بمساعدة فتحي عبد الوهاب.

 

وتشهد أحداث المداح جانبًا كبيرًا من الخيال هذا الموسم، حيث يدخل الشيخ صابر المداح مرحلة مختلفة من مواجهة عالم الجن عما سبق وقدم في الأجزاء السابقة، حيث يمر من خلال بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر، ويقابل في هذا العمل ملك الجن “قزح”، الذي سيجسده فتحى عبدالوهاب

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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