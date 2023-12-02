دياب ورشدي الشامي يفوزان بجائزة التميز عن "تحت الوصاية" في دير جيست 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان دير جيست عن قائمة الأفضل لعام 2023، وتتنوع الجوائز لكثير من الفئات المختلفة سواء الفنية بين الدراما والسينما والنجوم الصاعدة والشابة والفنانين الكبار وأيضًا بين الأفلام والمسلسلات الأفضل في عام 2023.

ويمنح أيضًا مهرجان دير جيست جوائز التميز عن الأدوار في المسلسلات التي عرضت خلال العام.

وقد فاز كلاً من الفنان دياب والفنان رشدي الشامي بجائزة التميز وذلك عن دورهم المتميز في مسلسل "تحت الوصاية" الذي حقق نجاحاً كبيراً في السباق الرمضاني الماضي 2023.

ويذكر أن مسلسل تحت الوصاية قد حصل أيضًا على جائزة أفضل مسلسل درامي لعام 2023 في مهرجان دير جيست.

ما هي تفاصيل مسلسل "تحت الوصاية" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن مسلسل "تحت الوصاية" من تأليف خالد وشيرين دياب، وبطولة منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول شخصية «حنان» التى تجسدها الفنانة منى زكى، وتسعي حنان إلي تحمل مسؤولية ابنائها بعد وفاة زوجها، ولكن تتعرض للظلم من أهالى زوجها المتوفى بعد وصاية والد زوجها عليها وعلى أولادها، وتعيش حنان حالة مأساوية وتُقرر الهروب هى وأبنائها، وتاخذ المركب إلى ميناء دمياط، لتبدأ حياة جديدة وتحاول خلال رحلتها أن تكسب رزق من المركب وتظن أنها نجحت في خطتها ونجت ولكن شقيق زوجها يكون لديها موقف آخر بعد سرقة المركب ويقرر البحث عنها والإنتقام منها.