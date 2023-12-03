جو أشقر يكشف عن موعد أحدث حفلاته الغنائية الجديدة



القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان اللبناني چو أشقر، عن موعد أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر إحياء الحفل بفندق الداما روز يوم 23 ديسمبر بمناسبة عيد ميلاد المجيد،

وشارك جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



آخر أعمال چو أشقر



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان چو أشقر أغنية رقصونا يلا، الذي حازت على ملايين الجماهير في الوطن العربي.

تعرف على كلمات أغنية" رقصونا يلا"

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /كبر دماغك إنسى فك عيش وحط حضنك جوة نيش

الدنيا أصلا متساويش هتاخذ إيه

الدنيا دي لو برد خذ لحاف وكل حياتك أكل حاف

أوقف أسد وياك تخاف، تخاف ده إيه ده إيه

كبر دماغك إنسى فك عيش وحط حضنك جوة نيش

الدنيا أصلا متساويش هتاخذ إيه

الدنيا دي لو برد خذ لحاف وكل حياتك أكل حاف

أوقف أسد وياك تخاف، تخاف ده إيه

ما ترقصونا شوية يلا

أرقص وسيبها على الله

ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه

ما ترقصونا شوية يلا يلا

أرقص وسيبها على الله على الله

ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه

يلا

الصبر حلو وبكرة أكيد تروق وتركب الموجة وتسوق

ماتخذش حاجة بنية سوء خليك لذيذ لذيذ

وهات صندوق كبير وحط فيه اللي مضايقك وإقفل عليه

وأرقص معايا ع الدي جي وإفرح وهيص

الصبر حلو وبكرة أكيد تروق وتركب الموجة وتسوق

ماتخذش حاجة بنية سوء خليك لذيذ خليك لذيذ

وهات صندوق كبير وحط فيه اللي مضايقك وإقفل عليه

وأرقص معايا ع الدي جي وإفرح وهيص

ما ترقصونا شوية يلا

أرقص وسيبها على الله

ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه

ما ترقصونا شوية يلا

أرقص وسيبها على الله

ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه

يلا، أيوة

ما ترقصونا شوية يلا

أرقص وسيبها على الله

ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه

ما ترقصونا شوية يلا يلا

أرقص وسيبها على الله على الله

ما ترقصونا شوية يلا هنتنكد ليه

