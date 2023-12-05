نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أجواء رومانسية.. محمد علي رزق يحتفل بعيد ميلاده (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد علي رزق بعيد ميلاده، في أجواء رومانسية برفقة زوجته، حيث شارك مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





محمد علي رزق يحتفل بعيد ميلاده





وظهر رزق في الصور برفقة زوجته، أثناء الاحتفال، ووجه لها رسالة قائلا: “عيد ميلادي، بحبك يا روحي”.





فيلم درويلة





وكان قد روج الفنان محمد علي رزق لفيلمه السينمائي الجديد بعنوان "درويلة" ومن المقرر طرحه في السينمات قريبًا.





وشارك محمد علي رزق البوستر التشويقي لفيلم "درويلة" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقعليه: “"درويلة قريبا”.





ولم يظهر أي من نجوم الفيلم على البوستر، حيث يغلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتون العضلات من الخلف لتظهر إمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.





أحداث فيلم درويلة





وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه منقبل على الشاشة الفضية.

ويذكر أن أسره عمل فيلم درويلة انتهوا خلال الفترة الماضية من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل ورفع كلاك الفركش، وذلك فى أحد فنادقمدينة 6 أكتوبر بحضور معظم أبطاله وعلى رأسهم: النجم محمود عبد المغني وأيتن عامر وحسني شتا ومسلم وآخرين.





أحدث أعمال محمد علي رزق





يعرض له خلال هذه الفترة مسلسل العودة، الذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم شريف سلامة وتارا عماد وبسنتشوقي ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين.





كما أنه انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده كضيف شرف في فيلم السيستم، بجانب عدد من الفنانين، منهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وغيرهم.





آخر أعمال محمد علي رزق

وكان قد شارك الفنان محمد علي رزق بظهور مميز كضيف شرف في أحداث مسلسل "كشف مستعجل"، الذي عُرض بشكلحصري علىمنصة "watch it" خلال موسم دراما رمضان لعام 2023.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

العمل يجمع نخبة من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي هنا، إلهام وجدي، ومحمد لطفي، إلى جانب مشاركةمحمدعلي رزق كضيف شرف،تمتاز هذه الدراما بتقديمها في 15 حلقة وهي واحدة من أوائل الأعمال الأصلية التي قدمتها منصة "watch it" في موسم رمضان لهذا العام.