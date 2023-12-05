14 ديسمبر.. إليسا تحيي حفلا غنائيا في مهرجان ”ميدل بيست” بالسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - تستعد المطربة إليسا لإحياء حفلتها الغنائية، ومن المقرر إقامتها ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست، الذي يقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

وفي نفس السياق، روج الحساب الرسمي "لروتانا لايف" عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات في منصة "أكس".

وتلتقي إليسا بجمهورها في الحفل مساء الخميس 14 ديسمبر، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ومن المقرر أن تقدم إليسا مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها، "يامرايتي، مكتوبه ليك، عكس اللي شايفينها، حالة جب، فاكر، وأنا وحيدة، حب كل حياتي".