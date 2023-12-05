فن ومشاهير

14 ديسمبر.. إليسا تحيي حفلا غنائيا في مهرجان ”ميدل بيست” بالسعودية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - تستعد المطربة إليسا لإحياء حفلتها الغنائية، ومن المقرر إقامتها ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست، الذي يقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

وفي نفس السياق، روج الحساب الرسمي "لروتانا لايف" عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات في منصة "أكس".

وتلتقي إليسا بجمهورها في الحفل مساء الخميس 14 ديسمبر، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ومن المقرر أن تقدم إليسا مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها، "يامرايتي، مكتوبه ليك، عكس اللي شايفينها، حالة جب، فاكر، وأنا وحيدة، حب كل حياتي".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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