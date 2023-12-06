نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعما للقضية الفلسطينية.. أمير عيد: "رؤساء العالم ينظرون لنا كأننا حثالة وهم المجرمون الحقيقيون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم أمير عيد علي توجية رسالة قوية للعالم يطالب فيها العالم بمحاسبة عددا من المسئولين عن الحرب في غزة وداعمي الحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "إكس".

ونشر أمير عيد صورة لجورج بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بجانب صورة لشارون رئيس وزراء إسرائيل وريشي سوناك رئيس وزراء إنجلترا وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، عبر صفحته الشخصية.

وعلق أمير عيد علي الصورة قائلا: "يجب أن يتحد العالم ويطالب بمحاكمة عادلة لكل من شارك في هذه الجرائم التي تحدث في فلسطين. هؤلاء مجرمون مكانهم السجن.. هؤلاء ينظرون لنا كأننا بشر أقل منهم.. هؤلاء عنصريون.. هؤلاء حثالة.. لا تنخدعوا بمناصبهم وملابسهم الرسمية الأنيقة.. هؤلاء هم المجرمون الحقيقيون".

يذكر أن طرح فريق كايروكي يوم 30 نوفمبر الماضي وهو اليوم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أغنيته الجديدة بعنوان "تلك قضية"، والتي حققت نجاحا كبيرا عبر قناته الشهيرة "يوتيوب".

أخراج أعمال أمير عيد

وكان آخر أعمال أمير عيد مشاركته في أوبريت “راجعين”، والذي جمع بين 25 مطرب ومغني راب عربي في أوبريت غنائي لدعم فلسطين وأهالي غزة، والذي يعد أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب والموسيقى البديلة في العالم العربي من عشر دول مختلفة هي مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وجمع الأوبريت 6 مغنيين من مصر منهم نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد، بمشاركة فلسطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.