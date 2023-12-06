ستكون مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب: انتظرو أروع 5 أغاني قريبا

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت المطربة شيرين عبد الوهاب جمهورها عن أغانيها الجديدة ومن المقرر طرحها قريبا، وذلك خلال حوارها في برنامج "الملز"

وقالت شيرين عبد الوهاب: “أحبائي، أعلم أنكم صبرتم عليّ كثيرًا، ولكني أعدت لكم قائمة بأروع 5 أغانٍ، وقريبًا سنكشف عن الشركة التي ستقوم بإصدارها، كما ستشهدون ليلة مميزة مع أغاني في "ليلة شيرين” تحت عنوان "صوت العرب".

شيرين عبد الوهاب تدعم القضية الفلسطينية

ويذكر ان قامت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب التي من المقرر إقامتها في لبنان، باصدار قرار بتأجيل حفلها في بيروت بسبب الأحداث المتصاعدة على الأراضي اللبنانية في الأيام القليلة الماضية، حيث كان من المقرر إحياء الحفل نهاية شهر ديسمبر الجاري، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

وحسب مصادر صحفية قررت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في لبنان، تأجيل حفلها ببيروت بسبب قيام الجيش الإسرائيلي بقصف الأراضي اللبنانية، كاشفًة عن الحفل سيتم إقامته بعد تحسن الأوضاع في لبنان، موضحة أن الشركة ستصدر بيانًا رسميًا في الساعات القليلة المقبلة.

وفي وقت كانت قد كشفت شيرين عبد الوهاب، عن تأجيل حفلها بالكويت بسبب الأحداث في فلسطين تضامنًا معهم، حيث قالت في تصريحات صحفية: مستحيل أشتغل في الوضع ده مش هقدر، أنا اعتذرت عن حفلين بسبب أحداث فلسطين، حفل العلا في السعودية، وحفل في الكويت، ودي أقل حاجة أقدر أعملها عشان أهالينا في فلسطين، وربنا يقدرني وأساعد بـ أكتر من كده.