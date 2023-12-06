"رحلة عريقة يا سليلة الفريد".. المهن السينمائية تنعي ناهد فريد شوقي

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أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن السينمائية، وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي في بيان رسمي لها.





نعي نقابة المهن السينمائية



وقالت النقابة في بيان لها “وداعا الفريدة رحلة عريقه يا سليلة الفريد بذلتي من الجهد والعرق الكثير بإرادة إنسانية طموحه من أجل أنتصنعي الأعمال التي ساهمت في اثراء الحركة الفنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني”.





وتابعت: “كنتي بحق خير خلف لخير سلف تحديتي بعزيمة فولاذية أشرس أنواع أنواع المرض حتى جاء قدر الله الذي لا رد لقضائهنشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله المنتجة/ ناهد السباعي”.





وأضافت: “ونسأل الله العلي القدير أن يسكنها فسيح الجنات ويلهم أسرتها والأسرة الفنية الصبر والسلوان وخالص التعازي لأسرة آل فريدشوقي إنا لله وإنا إليه راجعون”.













وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي





توفيت المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ73 عامًا ومن المقرر أن يشيع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي إلى مثواهالأخير، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمقابر الأسرة بمنطقة السادس من أكتوبر.





نعي النجوم

وحرص عدد كبير من النجوم على توديعها بكلمات مؤثرة من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة

وكتبت بشري:" مع السلامة يا ناهد.. كدة تفاجئنا كدة؟! اللهم لا اعتراض.. هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الأسرة.. خالص العزاء للعائلة..إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة للمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازيلإبنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، واختها رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".

وكتب أحمد فهمي:" البقاء والدوام لله وفاة الأستاذة العظيمة المنتجة ناهد فريد شوقي، الله يرحمها ويصبرك يا نودي ".

وكتب أحمد عزمي:" انا لله وانا اليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة المنتجة ناهد فريد شوقي الابنة الكبرى للفنان فريد شوقي ووالدة الفنانة ناهد مدحت السباعي واخت كلا من عبير ورانيا فريد شوقي للفقيدة الرحمة ولاسرتها الصبر والسلوان".

ويذكر أن نعت الفنانة ناهد السباعي والدتها بكلمات مؤثرة وكتبت:" امي وكل حياتي في ذمة الله، وصلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشيخزايد"، وقد غابت ناهد عن مراسم تشييع جثمان والدتها وذلك بسبب وجودها في لبنان لتصوير أحدث اعمالها الفنية، ولم تسطيع العثور على تذكرة طيران للعودة.



