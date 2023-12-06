نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق في إطلالة أنيقة عبر إنستجرام (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت النجمة غادة عبد الرازق في خطف قلوب الجماهير من خلال أحدث إطلالها لها مرتدية فستان أسود يزينه الخرز الأبيض.

واعتمدت الظهور بشكل مبسط وأنيق من خلال وضع ميكب هادئ يبرز جمالها، وعمل تسريحة شعر مناسبة لشكلها الخارجي،

وشاركت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



تعليقات الجمهور على منشور غادة عبد الرازق

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، ومن بين أبرز التعليقات القمر، جميلة الجميلات غادة عبد الرازق، نجمتنا المفضلة ناطرينك، دايما مسيطرة، ربنا يحفظك من كل شر يارب، وغيرها من التعليقات.



مشاركة غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"



ومن جانبه، رفعت النجمة غادة عبد الرازق مستوى الحماس لجمهورها من خلال إعلانها عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جاميكا، وآخرون من النجوم، والمسلسل قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

آخر أعمال غادة عبد الرازق



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، مسلسل "حدث بالفعل" الذي كان ضمن حكاياته حكاية "تحت الحزام" حيث كانت تدور أحداثه حول الحكاية بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، فهي بالفعل حكايات حدثت في الواقع، ليكون أول مسلسل درامي يناقش قضايا نفسيه واقعيه من الوطن العربي، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتصدر المسلسل تريند الوطن العربي.

أبطال مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "تحت الحزام"

أبطال مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "تحت الحزام" الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا شارك في البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وآخرين، المسلسل من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار.

