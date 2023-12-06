غادة عبدالرازق تتألق بإطلالة سوداء أنيقة في أحدث جلسة تصوير (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة غادة عبدالرازق جمهورها، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بفستان طويل قطيفة باللون الأسود، يتسم بوجود أكمام طويلة، مزين بعقود من اللولي الأبيض من منطقة الصدر والظهر والأكتاف، وإعتمدت على تسريحة شعر أنيقة تتماشى مع إطلالتها، ومكياج أبرز جمال ملامحها.

أعمال غادة عبدالرازق

وكانت قد وروجت غادة عبد الرازق، مؤخرًا لمسلسها الجديد “صيد العقارب”، حيث نشرت بعض الصور برفقة أسرة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "مسلسل صيد العقارب رمضان ٢٠٢٤ آن شاء الله.. مع نجوم عظماء في مصر والشرق الأوسط … دعواتكم لينا فضلًا".

تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"





ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل "حدث بالفعل" الذي كان ضمن حكاياته حكاية "تحت الحزام" الذي تدور أحداثه حول الحكاية بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، فهي بالفعل حكايات حدثت في الواقع، ليكون أولمسلسل درامي يناقش قضايا نفسيه واقعيه من الوطن العربي.

أبطال مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "تحت الحزام" الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا شارك في البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، خالدأنور، وآخرين، المسلسل من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار.