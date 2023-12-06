سباستيان ستان يظهر للمرة الأولى في إطلالة دونالد ترامب

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر النجم سباستيان ستان للمرة الأولى في موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يجسد به شخصية دونالد ترامب في بداية حياته.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم، ظهر بها ستان، متقمصًا شخصية ترامب، ومتنكرًا في هيئته، في العمل السينمائي الذي سيطرح بعنوان The Apprentice.

ويجري حاليًا العمل على تصوير مشاهد الفيلم، في مدينة تورنتو بمشاركة مرتقبة لعدد من أبرز الفنانين.

وضمن أخبار الأعمال السينمائي القادمة المرتقبة، وقع اختيار شركة الإنتاج السينمائي Bombay Berlin Film Productions على الفنان اوجست دهيل، ليقوم بتجسيد شخصية البطل الاولمبي الألماني أوتو بيتزلر في عمل يستوحى من سيرته الذاتية.

ووفق موقع ديد لاين، فإن الشركة المنتجة استقرت على عنوان رسمي للفيلم الجديد هو The Distant Near.

على أن يكون الفيلم من إخراج المخرج البريطاني البولندي Rafael Kapelinski.

The Life of Chuck

وقد قد تم الإعلان عن أحدث فيلم سيتم انتاجه وسيكون مستوحى من واحدة من روايات الكاتب الشهير "ستيفن كينج"، وسيكون بعنوان The Life of Chuck.

ويقول موقع "ديد لاين"، أن الفيلم سيكون من بطولة كارين جيلان نجمة أفلام حراس المجرة، والنجم شيتويل ايجيفور، وجيكوب تريمبلاي.

ووقع الاختيار على المخرج Mike Flanagan الشهير بإخراجه سابقًا لفيلم Doctor Sleep، لإخراج العمل السينمائي الجديد.

مشاركة بـ "كوميك كون"

و كانت نجمة أفلام مارفل "كارين جيلان" حاضرة ضمن فعاليات مهرجان "كوميك كون" السنوي في مدينة نيويورك، لعشاق القصص المصورة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كارين لأحد الندوات التي تم تنظيمها للاحتفاء بها كواحدة من شخصيات عالم مارفل السينمائي المميزة على مدار العقد الماضي.

وخلال الندوة تحدثت كارين عن مستقبلها في عالم مارفل، مشيرة لأنها سيكون لها دور مستقبلي في تقديم المزيد عن شخصية "نابيولا للجمهور.