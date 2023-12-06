"بيكسار" تطرح أفلام مثل Turning Red و Luca للعرض السينمائي للمرة الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة بيكسر عن نيتها لطرح مجموعة من أبرز الأعمال الكارتونية التي قدمتها خلال فترة الجائحة للعرض في دور السينما للمرة الأولى.

ووفق موقع "ديد لاين"، من الأعمال التي من المقرر طرحها للعرض في دور العرض، Soul و Turning Red و Luca.

في الوقت نفسه، ستستمر هذه الأفلام على منصة Disney+، للمشتركين بخدمات البث الرقمي.

ذلك بعد أن أكدت مسئولة في شركة ديزني على أن العمل على جزء ثالث جديد من افلام فروزين أمر قائم، بنسبة كبيرة، مع التحضير أيضًا لجزء رابع في المستقبل البعيد.

وذلك وفق ما ذكر موقع ديد لاين، نقلًا عن تصريحات لـ رئيسة قسم الإبداع في ديزني، جينفر لي، التي تحدثت لوسائل الاعلام عن مشروعات الشركة القادمة.

جديد مشاريع ديزني

تستمر شركة ديزني في تمسكها بالممثلة الشابة "ريتشل زيجلر، لتقوم بأداء شخصية "سنو وايت" في نسخة سينمائية حية مستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي.

ووفق موقع "ديد لاين" قامت شركة ديزني بنشر صورة جديدة حصرية من الفيلم، قبل طرح إعلانه الترويجي، رغم ما احيط به من انتقادات لاختيار بطلة له لا تبدوا مناسبة للدور.

فيلم يواجه انتقادات

يأتي ذلك بعد أن واجهت ديزني، هجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والاقزام السبع".

واختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في أدوار بطولة في العمل مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي.

ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي اقدمت عليها ديزني مؤخرًا، في أدوار البطولة لأهم اعمالها السينمائية الحية.