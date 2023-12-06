نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم هانكس يحضر العرض الخاص لـ The Moonwalkers في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل النجم توم هانكس بالعرض الخاص لمشروعه الدرامي الجديد The Moonwalkers، في حدث مميز احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص، الذي شهد حضور عدد من رواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا، كون العمل الدرامي من الأعمال التي تتحدث عن زيارة الفضاء، وكان من ضمن الحاضرين، مقدم البرامج الكوميدي الشهير جيمس كوردين.

وفي حوار سابق أجراه النجم توم هانكس، تحدث عن أكثر الأمنيات التي يتمنى أن يحققها لنفسه في الوقت الحالي بعد سنوات نجاحه الكبيرة في مجال صناعة السينما.

ووفق ديلي ميل، تحدث هانكس عن اكثر ما يتمناه الآن هو القيام برحلة للفضاء الخارجي، معلنًا أنه مستعد للقيام بذلك في مقابل أي شيء حتى وإن اضطر للقيام بأعمال تنظيف.

يأتي ذلك بعد أن تلقى هانكس دعوة من الملياردير جيف بيزوس للقيام برحلة للفضاء الخارجي في واحدة من رحلات شركة أمازون Blue Origin.

حديث عن الماضي

وكان قد أجرى النجم توم هانكس حوارًا جديد مع صحيفة نيويوركر، تحدث خلاله عن بعض الأسرار الخاصة بمسيرته المهنية الحافلة.

هذا الحوار نقل جانب منه موقع "ديد لاين"، واعترف خلاله هانكس، أنه لم يكن معجبًا ببعض من الأعمال السينمائي التي قدمها من بطولته.

وقال هانكس في الحوار صراحة، "كنت في بعض الأفلام التي كرهت مشاركتي بها"، وأضاف "من الممكن للمشاهدين الاستدلال على ذلك مع بعض التركيز في الأمر".

مشاريع جديدة

وكان قد احتفل النجم الكبير توم هانكس برفقة أسرته بالعرض الخاص لفيلمه الجديد a man called otto في مدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي شهد تعاون بين هانكس وزوجته ريتا ويلسون في الإنتاج.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد a man called otto، هو فيلم دراما امريكي من الاعمال المميزة التي طرحت في عام 2022 الماضي.