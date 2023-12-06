نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Bob Marley: One Love في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح إعلان ترويجي جديد للفيلم المنتظر Bob Marley: One Love، الذي يروي قصة حياة المغني الجامايكي الشهير بوب مارلي.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي من المقرر طرحه للعرض بتاريخ 14 فبراير من عام 2024 القادم.

والفيلم يضم في بطولته كينجسلي بين ادير، في دور بوب مارلي، ومشاركة لاشا لينش في دور زوجته.

وفي إطار مشاريع أفلام هوليوود المقتبس، وتقول الصحيفة البريطانية، أن اسم النجم هنري كافيل ارتبط بشدة بعمل درامي جديد مستوحى من علبة فيديوجيم شهيرة باسم Warhammer 40000.

الأمر سيشمل مشاركة هنري كافيل في بطولة وانتاج مسلسل درامي مستوحى من هذه اللعبة، سيكون من إنتاج وتوزيع شركة أمازون، ويطرح للعرض عبر منصتها الرقمية أمازون برايم.

هذا المشروع سيكون الثاني من نوعه الذي يشارك به هنري كافيل في دور البطولة، بعد تجسيده لبطولة مسلسل "ذا ويتشر" الذي انتجته منصة نتفليكس، وكان أيضًا مستوحى من لعبة فيديو جيم شهيرة تحمل الاسم نفسه.

وداع dc

تأتي هذه الاخبار، بعد أن تقرر رسميًا استبعاد النجم هنري كافيل، من تجسيد شخصية سوبرمان ضمن عالم dc للأبطال الخارقين.

هذه الشخصية التي أعلن كافيل عن عودته لتجسيدها رسميا منذ شهرين، حين ظهر في مشهد كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "بلاك آدم".

وفي منشور مطول نشره عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام، أعلن هنري كافيل لمتابعيه أنه علم بأمر استبعاده، بعد جلسة جمعت بينه وبين رئيس استديوهات dc الحالي جيمس جان.

وبرر الأمر بأن صناع القرار يبحثون حاليًا عن بطل في سن صغيرة، يمكن أن يبنى عليه عالم سينمائي مشابه لعالم مارفل السينمائي.

الأمر نفسه، تحقق بالنسبة لهنري كافيل، بعد إعلان شبكة نتفليكس عن أن الموسم الثالث من مسلسل "ذا ويتشر" سيكون الأخير لهنري كافيل.

ومن بعده سيتولى مهمة تجسيد الشخصية الرئيسية الممثل الشاب ليام هيمسورث، الأمر الذي قوبل باعتراضات واسعة النطاق من جانب عشاق المسلسل.

ذلك ما زاد من صعوبة هذا العام على عشاق النجم هنري كافيل من انحاء العالم، الذين لم يترددوا في وصفه بإنه من أكثر فناني هوليوود إخلاصًا للأدوار التي قدمها.