نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان بابلو يتصدر التريند بسبب "المبدأ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر تراك أغنية "المبدأ" لـ مغنى الراب مروان بابلو، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجاءت الاغنية، ألبومه الغنائي الجديد يحمل عنوان «آخر قطعة فنية»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة.

ألبوم مروان بابلو الجديد



ويحمل إسم ألبوم بابلو الجديد عنوان «آخر قطعة فنية»، المكون من 12 أغنيه ومنهم اغنيتين تم طرحهم بالفعل من قبل، أغاني الالبوم هي: أمان، ضحية، الحلال،ماطفتش، ليلي ياه،، الاعيب، المبدأ، مسرحية، هانت، ice liebe es، melodies، dddd، وتم حذف الألبوم عندماطرح الشهر الماضي بعد دقائق من طرحه دون الكشف السبب.



تفاصيل الالبوم «آخر قطعة فنية»



ويناقش عادتًا بابلو بأغانيه قضايا تهم الشباب في الحياه والصراعات التي يواجهه الجيل الحالي مع موسيقى بشكل وأيقاع مختلف، وكان جمهور بابلو في انتظار واستعداد للألبوم لمده طويله،عندما قام بتشويقنا منذ عام مضى في اغنيتة "بربري" قائلًا " زميلي الألبوم على النار ناقصه التتر ".

ألبوم «آخر قطعة فنية»

وقد حذف ألبوم «آخر قطعة فنية» لـ مروان بابلو عندما طرح الشهر الماضي بعد دقائق من طرحه دون الكشف السبب، ويتكون الالبوم من 12 تراك يروى فيهم مراحل حياته ويحكي من خلاله الصراعات التي مر بها في حياته من بداية مشواره الفنى، واعتزاله، ولمحات من حياتة الشخصية التي لم تظهر من قبل.

اخر اعمال المطرب مروان بابلو

ويذكر ان اخر اعمال مروان بابلو هو الدويتو الشهير مع المطربة اللبنانيه نانسي عجرم في اعنية " عيشها بعافيه " من تلحين حسن الشافعي التي كانت دمج لونين مختلفين من المزيكا وحقق نجاح كبير وقت طرحه على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، بلغ عدد مشاهدته 16 مليون، وقدم تراك «ليلي يا» الذي صدره التريند حينها لعدة أيام، وتصدرت أيضا الأغنية تريند رقم 3 عبر موقع «يوتيوب» الموسيقي وحققت 4.8 مليون مشاهدة خلال 8 أشهر، وكان طرح مروان بابلو أيضا أغنية أخرى بعنوان «أجرة»، التي وصلت عدد مشاهدات الأغنية إلى 2 مليون مشاهدة خلال 8 شهور أيضا.