نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سعد يحيي شخصية بوحة مرة أخرى في موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم أول أمس الفنان محمد سعد عروض مسرحيته الجديدة “على بابا” والذى يجسد فيها شخصية بوحة الصباح الذى قدمها من قبل فى فيلم بوحة عام 2005، حيث ظهر سعد بملابس شخصية بوحة.

وكان قد بدأ محمد سعد عروض المسرحية يوم 1 من شهر ديسمبر الحالي ويستمر العرض إلى 4 من الشهر الحالي، ويشارك محمد سعد فى تقديم المسرحية كل من الفنانة ويزو وسامي مغاورى وحسن عبد الفتاح وعدد من الوجوه الشابة.



قصة المسرحية



تدور قصة مسرحية “عللى بابا” حول شخصية علي مرسيدس ميكانيكي السيارات المعروف بأمانته يتعرض لاختبار لمدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي، وهي بطولة محمد سعد وسامي مغاوري وويزو.

أسعار تذاكر المسرحية

وطرحت الشركة المنظمة لمسرحية موسم الرياض أسعار تذاكر الحفل بأكثر من فئة جاءت الفئة الأولى مبلغ 8896 جنيهًا، أما الفئة الثانية تبلغ سعرها 7413 جنيهًا والفئة الثالثة تصل سعرها 5930 جنيهًا، أما الرابعة فتصل سعرها بالمصري 5560 جنيهًا والفئة الخامسة بـ5189 جنيهًا والفئة السادسة بـ 4530 جنيهًا والفئة السابعة تصل سعرها إلى 4118 جنيهًا.

والفئة الثامنة بـ 3706 جنيهًا أما الفئة التاسعة تصل سعرها 2965 جنيهًا والفئة العاشرة بـ 2635 جنيها والفئة الحادية عشر تصل سعرها 1482 جنيها أما الفئة الاقتصادية فتصل سعرها 1070 جنيها والفئة الأخيرة بـ 741 جنيها.