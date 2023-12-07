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الإذاعية أمينة صبري تكشف كواليس دخولها الإذاعة وتوليها رئاسة إذاعة صوت العرب في برنامج "بالخط العريض"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الإذاعية القديرة أمينة صبري، رئيس شبكة صوت العرب، ضيفة على الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج “ بالخط العريض”، الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر 2023.

أسرار وذكريات حول الأحداث الوطنية 

 

وخلال الحلقة تكشف وتحكي الإذاعية أمينة صبري، العديد من الأسرار والذكريات، حول العديد من الأحداث الوطنية مثل حرب أكتوبر وانسحاب إسرائيل من جزء من الأراضي اللبنانية والتغطية الإعلامية المصرية لها.

مشوار أمينة صبري في الإذاعة 

 

كما تطرقت أمينة صبري خلال الحلقة إلى كواليس دخولها الإذاعة وتوليها رئاسة إذاعة صوت العرب، وتأثير الكثير من الإذاعيين العظام في مسيرتها.

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الاذاعية أمينة صبري تجيب عن أسئلة شائكة 

 

وأجابت الإذاعية أمينة صبري عن عدد من الأسئلة الشائكة مثل: هل كانت صوت العرب ترسل رسائل مشفرة للجيش الجزائري على الجبهة؟ وهل تورط الإذاعي أحمد سعيد في التدليس على الجمهور إبان نكسة ٦٧؟

أهم حلقات الإذاعية أمينة صبري

 

كما تحدثت  الإذاعية أمينة صبري عن أهم الحلقات التي قدمتها في برنامج "حديث الذكريات"، ومن أهمها حلقتي الشاعر الكبير نزار قباني والكاتب يوسف إدريس.

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موعد برنامج بالخط العريض 

 

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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