عمرو سلامة يكشف تفاصيل علاقته بمصطفى درويش ومصير مشاهده

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج عمرو سلامة عن تفاصيل علاقته بالفنان الراحل مصطفى درويش، خاصة أنه توفي قبل أن ينتهي من تصوير جميع مشاهده في فيلم "شماريخ".

وقال عمرو سلامة، أثناء مقابلته مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" والذي يذاع على قناة ON، أن درويش كتب له تعليقًا على أحد منشوراته على فيس بوك قبل رحيله بساعتين، لذلك عندما علم بخبر الوفاة لم يستوعب الأمر في البداية، قائلًا: "الموضوع كان مربك جدًا".

وتابع: "أول مرة نتعرف على بعض كان في فيلم شماريخ، وهو جه الفيلم بترشيح من آسر ياسين.. لما دخلنا التصوير كان عاجبني أوي كيميا آسر مع مصطفى، ولما توفى قعدت نحو أسبوعين على ما سمحت لنفسي أفكر هعمل ايه في الفيلم لأنه مات قبل ما يخلص تصوير دوره".

وأضاف: "عشان أحل مشكلة غيابه في الفيلم غيّرت في مشاهد ككتابة، وكان في مشاهد متصورتش وعاملة أزمة كبير في الفيلم فحليناها بحيل مونتاجية.. عشان أحل المشكلة بسهولة كان ممكن أحذف بعض مشاهده، بس أنا مرضتش أشيل أي لقطة ليه، عشان يفضل أكتر وقت على الشاشة تكريمًا ليه".

واستكمل: "وفاته كانت مرعبة تهزك جامد جدًا، خاصة إن مصطفى صغير في السن، قدي أنا وآسر تقريبًا.. وكمية المفاجات اللي عرفناها بعد وفاته كانت رهيبة مفيش حد اتفاجئنا بكمية الخير اللي عمله قد مصطفى.. كان محافظ على الجانب ده ومبيتكلمش عليه".



من جانبه، قال آسر ياسين إنه تعرّف على الفنان الراحل في مسلسل "بـ 100 وش"، موضحًا: "على ما خلصنا تصوير المسلسل كنا بقينا أصحاب وبقينا نسأل على بعض وتوطدت علاقتنا جدا.. وفعلا قعداتنا كانت بتبقى قعدات أخوية جدًا، هو ابن بلد وجدع جدا الله يرحمه.

قصة فيلم شماريخ

وتدور أحداث فيلم "شماريخ" في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية،ويلعب آسر ياسين دور رجل يدعى رؤوف خلال أحداث الفيلم، ويأمره والده سليم تاجر المخدرات بقتل المحامية ابنة أحد أعدائه وتلعب دورها أمينة خليل، بل يحاول رؤوف مساعدتها من أنياب والده.

أبطال فيلم شماريخ

وفيلم شماريخ من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وضم العديد من الفنانين مع آسر ياسين وأمينة خليل، منهم مصطفى درويش، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الطفلة لافينيا نادر، محمد ثروت، سامي مغاوري، هدى المفتي، محمود السراج.

إيرادات فيلم شماريخ

وحصد فيلم شماريخ على 1،592،605 جنيهات، أمس، ويحتل المرتبة الأولى في إيرادات شباك التذاكر المصرية، حسبما أوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ القاهرة 24.

أفلام منافسة لـ شماريخ



ويتنافس فيلم شماريخ مع 9 أفلام أخرى في شباك التذاكر المصري، هي فيلم وش في وش، فيلم بلوموندو، فيلم العميل صفر، فيلم سنة أولى خطف، فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، فيلم الخميس اللي جاي، فيلم حسن المصري، فيلم البعبع، فيلم أولاد حريم كريم.

عرض فيلم شماريخ

جدير بالذكر أن فيلم شماريخ تم عرضه ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، منذ بضعة أيام، قبل عرضه في مصر.

