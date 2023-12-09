انت الان تتابع خبر حبس الفنان المصري محمد رمضان لمدة سنة بتهمة صادمة لا تصدق. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام بالحبس سنة غيابيًا علي الفنان محمد رمضان؛ بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي «cib».

كان الفنان محمد رمضان، قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وقال "رمضان" في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".وتابع رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم ع الزيرو، بطولة كلا من:محمد رمضان، نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل.