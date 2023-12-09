نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. مشاهد من جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان احمد حلمي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت سالي حلمي شقيقة الفنان، وفاة شقيقها الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، صباح أمس الجمعة، وتوفى خالد حلمي بمدينة بنها بعد صراع مع المرض، حيث أجرى للفقيد جراحة قلب مفتوح مؤخرا وأصيب بأزمة قلبية وتوفى قبل أن يتم نقله للمستشفى.

جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي

وشيع المئات من أهالي مدينة بنها، جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت، كان المشهد الرئيسي والأبرز خلال الوداع الأخير لشقيق الفنان أحمد حلمي الأكبر، الانهيار والبكاء من الجميع بمقابر العائلة ببنها.

اللحظات الأخيرة في وداع الفقيد خالد حلمي

وصلت الفنانة منى زكي زوجة الفنان لتقديم الدعم والمساندة، فيما لم يحضر الجنازة أحد من الفنانين زملاء حلمي وزكي لإقامة عزاء بالقاهرة الأحد المقبل، بكت شقيقة الراحل شديد مع الفنان أحمد حلمي ورفضها تصوير الجنازة، وسادت حالة من الخزن الشديد على وجوه الجميع حزنا على رحيل «خالد حلمي»، وشاركت منى زكي اللحظات الأخيرة في وداع الفقيد.

نعي محافظة القليوبية لوفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

نعت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها: «تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم».

منى زكى تنعى شقيق زوجها أحمد حلمى

ويذكر ان الفنانة منى زكي، قد شاركت عبر خاصية "ستوري" بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشورًا نعت فيه خالد حلمي، شقيق زوجها، وكتبت: "خالد محمد حلمي.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم ارحمه رحمة تسع السموات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم ارحمه ولا تطفي نور قبره، اللهم يسر حسابه وأدخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب وصبر أهله يا رب العالمين".

