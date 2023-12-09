محمد رمضان يتعرض لموقف محرج أثناء تصوير أغنيته الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد رمضان عن تعرضه لموقف محرج أثناء تصوير أغنية أمم إفريقيا لكأس العالم 2024.

موقف محرج لمحمد رمضان

ونشر رمضان فيديو من كواليس تصوير الأغنية، معلقًا: "أكتر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت، وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج، دي أصول الشغلانة، بس عدت الحمد لله".

حفل محمد رمضان بموسم الرياض

يذكر أن الفنان محمد رمضان، قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مدينة الرياض ضمن حفلات موسم الرياض، وشهد الحفل العديد من اللقطات ابرزها حضور أبناءه وصعودهم على المسرح والغناء والرقص مع محمد رمضان على المسرح.

كما شهد الحفل أيضًا لقطة لإلقاء منظمي الحفل دولارات تحمل اسم وصورة محمد رمضان وشعار "أقوى حفل الرياض"، ولكن أدى ذلك إلى غضب رمضان وتوقفه عن الغناء في الحفل، قائلًا: “أنا منعت إن الفلوس تترمي، هي أها فلوس فييك ومش حقيقية، بس منفعش ندوس على الفلوس حتى لو بنمثل، وآسف على العطلة هنلمها ونكمل لأني منعت الموضوع ده”.

آخر أعمال محمد رمضان



والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم “ع الزيرو”، وعرض الفيلم في شهر أغسطس الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أحداث فيلم ع الزيرو

وتدور أحداث الفيلم حول حمزة الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.