ندى بهجت تنضم لأسرة فيلم "جبل الحريم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانه ندى بهجت، على عمل سينمائي جديد بعنوان “جبل الحريم”، بطولة النجمة وفاء عامر وتأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.





ندى بهجت تعلن انضمامها لفريق “جبل الحريم”





وأعلنت ندى عن انضمامها لأبطال فيلم “جبل الحريم” عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت صورة صناع الفيلم وعلقت عليها قائلة: “بسم الله الرحمن الرحيم علي بركة الله ولا قوة الا بالله فيلم جبل الحريم يارب التوفيق والنجاح.









وفيلم جمال الحريم من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة، وإنتاج شركة بيست ميديا للمنتج إيهاب منير، ومن بطولة وفاء عامر،وإنجي وجدان، وأيتن عامر، ونهال عنبر، وندى بهجت، ونانسي صلاح.. وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي حول عدة مشكلاتوحكايات نسائية.





بدء تصوير فيلم جبل الحريم





وكانت أعلنت شركة بيست ميديا للإنتاج الفني، مؤخرًا، عن بدء تصوير فيلمها السينمائي الجديد، الذي يحمل اسم “جبل الحريم”، تمهيدً اللعرض العام المقبل.

ونشرت الشركة صورة من العمل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “توكلنا على الله.. بدء تصوير فيلم جبل الحريم”.



آخر أعمال ندى بهجت





ويذكر أن أخر أعمال ندى بهجت هو مشاركتها في مسلسل “الأجهر” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادةالجمهور.





أبطال مسلسل الأجهر





مسلسل الأجهر يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبدالرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسرسامي.





أحداث مسلسل الأجهر





تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى يوسف يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًافي عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتلوالدته.