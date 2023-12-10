نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. محطات في حياة محمود العسيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نحتفل اليوم الاحد بعيد ميلاد الفنان محمود العسيلي، الذي ولد 10 ديسمبر 1982، حقق الكثير من النجاحات في مشواره الغنائي، حصل على لقب أفضل مطرب في الجامعة، وشارك في عدة أغنيات فردية مع عدد من النجوم المصريين.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان محمود العسيلي..

نبذة عن العسيلي

ولد محمود محمد العسيلى في 10 ديسمبر 1982، بالقاهرة، والتحق بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج منها عام 2005، حصل في بداية مشواره الفني، على لقب أفضل مطرب في الجامعة، وبعدها أسس فرقة خاصة به، وشارك مع إليسا في حفل عام 2002 وهناك إلتقي بأيمن عباس أحد منتجيه الآن، الذي عرض عليه في الحفل البدء في عمل ألبومه الأول، تزوج ثلاث مرات ولديه ولد واحد يدعى «علي» من زوجته الأولى.

مسيرة محمود العسيلي الفنية



شارك العسيلي مع إليسا في حفل عام 2002 وهناك إلتقي بأيمن عباس أحد منتجيه الآن، وفي السادس من إبريل عام 2003 سجل العسيلي أول أغنية في الالبوم وهي «نرجع تاني»، وفي مايو 2003 سجل أغنية «مجنونة» وأغنية «رايح علي فين»، بعدها قرر أيمن عباس البدء من رجلي الأعمال الشابين «حازم الكسيل» و«شامل أبوالفضل» بإنشاء شركة «فيوتشر للإنتاج الفني» وجعل البوم العسيلي هو أول إنتاجهم، في يوليو 2003 قام العسيلي بتصوير «مجنونة» مع المخرج سامح مجدي، وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 2003 اذيعت لأول مرة وحققت نجاح كبير، وفي يوليو 2004 صور «رايح علي فين» مع المخرج حسن أبوالفتوح، كانت له تجربة سينمائية وحيدة في فيلم «خليج نعمة»، عام 2007، مع المخرج مجدي الهواري، بطولة غادة عادل، اكتفى محمود العسيلي في السنوات الأخيرة بطرح أغنيات «سنجل»، بعد قرار اعتزال طرح الألبومات الغنائية.

أهم أعمال محمود العسيلي

كانت أول الحفلات الغنائية للعسيلي، عام 2002، وأول أغنية عرف بها كانت «نرجع تاني»، أما أشهر أغنية كانت «مجنونة»، «رايح على فين» أول ألبوماته، وأول ألبوماته طرح عام 2003 بعنوان «رايح على فين»، كانت ثاني البومات العسيلي، عام 2006 بعنوان «مين أنا»، واشهر دويتوهاته هي «تبات ونبات»، مع بشرى، و«اختراع» مع تامر حسني.