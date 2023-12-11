نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي تعلق على واقعة الفنانة لبلبة في التصويت بالانتخابات: "خطأ مزدوج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة إدلاء الفنانة "لبلبة" بصوتها الانتخابي مرتين في السعودية في لجان المصريين في الخارج وفي الداخل، اليوم في أول يوم من أيام الانتخابات.

وقالت "الحديدي" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "لبلبة ربما لم تكن تعرف أن ما فعلته جريمة انتخابية، والوطنية للانتخابات أحالتها للتحقيق، وأنا عارفة أنها لم تكن تعرف لكن القانون واضح في هذه القصة لا يصح الإدلاء بالصوت مرتين ويجب أن يُحترم القانون".

وتابعت: "السؤال كمان، هل قاعدة البيانات تبقي على وجود من يصوت في الخارج في قاعدة الانتخابات بعد الادلاء بعملية التصويت؟ من المفترض أن يتم تنقيح القوائم لمن قام بالتصويت في الخارج".

لبلبة أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية

لميس الحديدي تطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق مع لبلبة ومع القائمين على قواعد البيانات

طالبت لميس الحديدي الوطنية للانتخابات بالتحقيق ليست فقط مع الناخبة الفنانة لبلبة لكن أيضًا مع القائمين على قواعد البيانات، قائلة: "يجب تنقيح القوائم لمن صوت في الخارج أثناء وجوده في أحد البلاد حتى لا يستطيع التصويت في الداخل وبالتالي إذا كانت الوطنية للانتخابات أحالت الناخبة للتحقيق أيضًا يجب إحالة القائمين على قواعد البيانات للتحقيق لأن عملية التنقيح تدخل في إطار عملية حوكمة البيانات، والخطأ هنا مزدوج من الناخبة ومن القائمين على قاعدة الانتخابات في ذات الوقت"