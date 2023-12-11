نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا علق محمد رمضان على إشادة وليد توفيق به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان محمد رمضان على إشادة النجم اللبناني وليد توفيق به في برنامج “ كتاب الشهرة” عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وكتب محمد رمضان: "النجم الكبير وليد توفيق كلامك وسام على صدري وشهادة اعتز بها، تحياتي لك وللشعب اللبناني الحبيب دمتم أنقياء القلب صادقين القول ".

كشف الفنان محمد رمضان عن تعرضه لموقف محرج أثناء تصوير أغنية أمم إفريقيا لكأس العالم 2024.

ونشر رمضان فيديو من كواليس تصوير الأغنية، معلقًا: "أكتر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت، وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج، دي أصول الشغلانة، بس عدت الحمد لله"

موسم الرياض

يذكر أن الفنان محمد رمضان، قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مدينة الرياض ضمن حفلات موسم الرياض، وشهد الحفل العديد من اللقطات ابرزها حضور أبناءه وصعودهم على المسرح والغناء والرقص مع محمد رمضان على المسرح.

كما شهد الحفل أيضًا لقطة لإلقاء منظمي الحفل دولارات تحمل اسم وصورة محمد رمضان وشعار "أقوى حفل الرياض"، ولكن أدى ذلك إلى غضب رمضان وتوقفه عن الغناء في الحفل، قائلًا: “أنا منعت إن الفلوس تترمي، هي أها فلوس فييك ومش حقيقية، بس منفعش ندوس على الفلوس حتى لو بنمثل، وآسف على العطلة هنلمها ونكمل لأني منعت الموضوع ده”.

ع الزيرو

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم “ع الزيرو”، وعرض الفيلم في شهر أغسطس الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.