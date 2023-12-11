نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تغيب عن رمضان 2024 بسبب فيلم كوميدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تغيبها عن دراما رمضان 2024 نظرا لانشغالها بفيلم سينمائي جديد بعد غياب خمس سنوات عن السينما.

واكدت أنه سينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

تصدرها الترند

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محرك البحث في موقع التريندات الشهير "جوجل" مؤخرًا بأكثر من ألفي عملية بحث وذلك عقب ظهورها في صورة مع الإعلامية منى الشاذلي، مما جعل الرواد يرددون اسمها ويبحثون عنه لمعرفة آخر أخبارها خاصة إنهم لم تكتفي بنشر صورتها مع "الشاذلي" فقط ولكنها نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز فيديو كوميدى لها عبر حسابها بتطبيق تيك توك، حيث جاء تقليدها فى الفيديو على مقطع أصلى وهى تقول فيه مرددة: «أنا عايزاكى تروقى عليا، اعتبرينى بقا شقة على المحارة وانتى شطبيها سوبر لوكس، حطيلى احمر واخضر واصفر خلينى انثى انثى، انا بقالى كتير عايشة دور الراجل، فجرى أنوثتى وخلينى أنجلينا جولى، واعمليلى باربى جيرل، عايزة ابقى مزة شديدة على الآخر".

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى لتصدر ياسمين التريند بل تصدرت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة وخاصة بسبب شقيقها، حيث بدأت الأزمة عندما وجه لها الأخير رسالة دعم يواسيها فيها بسبب مرضها حيث إنه علق قائلًا: "يابنتي انتي ليكي احنا بعد ربنا وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين...معلش استحملي وكله هيعدي".

لترد عليه ياسمين بـ رد قوي، ثار الجدل بينهم وسبب أزمة وصدمة لمتابعيها حيث قالت: "اتوكس انت يالي بعت اختك واخدت تمنها عربية مرسيدس".

هذا وقد انقلبت رسالة دعم وائل عبد العزيز لها إلى رسالة قاسية تحتوي على كلمات جارحة حيث أنه قال: أنا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي انتي متعرفيش انا شيلت عنك إية وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل الخساير، لكن انتي مبتتعلميش

وتابع: "ربنا يدي الإنسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة، ربنا يهديكي ولو على البيع انتي بعتينا كتير من ٢٠ سنه واحنا إلى بنشتريكي