نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبدالله ينضم لفريق عمل "سر إلهي" لـ روجينا.. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان القدير صلاح عبدالله على بطولة مسلسل “سر إلهي” مع النجمة روجينا، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل2024.





وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

صلاح عبدالله يتعاقد على مسلسل العتاولة



وإنضم عبدالله مؤخرًا إلى أسرة عمل مسلسل العتاولة، بطولة النجم أحمد السقا، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.





تفاصيل مسلسل العتاولة





مسلسل العتاولة مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، يسرد قصة شقيقين هما السقا وطارق لطفي يدخلان فيصراعات بالعمل ويظهران خارجين عن القانون.





أبطال مسلسل العتاولة





والمسلسل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي،زينة، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، ميمي جمال، حنان يوسف، هدى الإتربي،ونهى عابدين، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.





فيلم ع الماشي





يواصل صلاح عبدالله في الفترة الحالية تصوير فيلم ع الماشي، بطولة علي ربيع، تأليف كريم كمز وإخراج محمد الخبيري، ويشارك فيالعمل كريم عفيفي، آية سماحة، عبدالله مشرف.





مسلسل بـ 100 راجل





إنضم الفنان القدير صلاح عبدالله مؤخرا إلى فريق عمل مسلسل بـ 100 راجل بطولة الفنانه سمية الخشاب.





تفاصيل شخصية صلاح عبدالله في مسلسل بـ 100 راجل





و يجسد الفنان صلاح عبدالله شخصية والد سمية والذي يعمل سائق ميكروباص، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات والعمل من تأليفمحمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.





آخر أعمال صلاح عبدالله

وعرض لـ صلاح عبدالله مؤخرًا مسلسل السفاح، بطولة أحمد فهمي تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، والعمل شارك فيهكل من حنان يوسف، باسم سمرة، جيهان الشماشرجي، ركين سعد، ميمي جمال، داليا شوقي، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، وينتميالمسلسل لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات.