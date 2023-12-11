اميتاب باتشان يبدأ تصوير مشاهد The Intern بداية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - تستعد النجمة ديبيكا بادوكون لبدء تصوير مشاهد فيلمها الجديد The Intern، مع بداية عام 2024 المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد، يشهد مشاركة ديبيكا بادوكون في دور البطولة بجانب النجم الكبير اميتاب باتشان كتعاون جديد فيما بينهم.

وينطلق تصور مشاهد الفيلم بداية من شهر يناير من عام 2024 المقبل، وهو نسخة مستوحاة من فيلم طرح في هوليوود بنفس الاسم.

وكان قد شارك النجم القدير اميتاب باتشان ضمن حملة الاحتفاء بطرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الهندي الجديد Kadak Singh.

ووفق موقع انديا توداي، حرص باتشان على الاحتفاء بالفيلم الجديد، الذي يقدم قصة جادة، من القصص التي تسهم في تغيير المفاهيم، ونشر الوعي بين المشاهدين.

والفيلم يضم في بطولته بانكج تريباثي، وهو من اخراج المخرج الهندي القدير Aniruddha Roy.