نرصد سبب إيقاف تصوير مسلسل ”تيتا زوزو” لـ إسعاد يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 08:37 صباحاً - قرر القائمون علي مسلسل "تيتا زوزو" لإسعاد يونس، وقف التصوير لحين الانتهاء من موسم دراما رمضان المقبل 2024، بعد التصوير الأول من المسلسل، وذلك بسبب ارتباط أبطال العمل بتصوير أعمالهم الرمضانية، ومن المتوقع عرضه في موسم الأوف سيزون.

مسلسل تيتا زوزو

مسلسل "تيتا زوزو" يتألف من 30 حلقة، ويضم في طاقمه النجمين مصطفى غريب وإيناس كامل، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين من بينهم محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، إلى جانب عدد من الأطفال. يأتي هذا العمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.