شاهد.. أول تعليق من مسلم بعد انفصاله عن ميكا البغدادي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 08:37 صباحاً - شارك مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، جمهوره منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، يعد أول تعليق له بعد إعلانه خبر انفصاله عن زوجته ميكا البغدادي أمس.

وكتب مسلم في المنشور قائلا: "بعد مطلع وتظهر وتربي تسيبك في أول محطة اسد يالا في ايه”.

إنفصال مسلم وزوجته ميكا البغدادي

وكان قد أعلن مطرب المهرجانات الشعبية مسلم عن خبر انفصاله رسميًا عن زوجته ميكا البغدادي، ونشر عبر حسابه على موقع تبادلالصور والفيديوهات إنستجرام، كاتبًا: الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحبتكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن.