مسلسل "زينهم" يدعم المنتجات المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض حاليًا مسلسل “زينهم”، عبر شاشة on، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وأعلى نسبة مشاهدة عبر منصة Watch it الإلكترونية، وحقق المسلسل معادلة صعبة من ناحية تقديم الكوميديا وتسليط الضوء على العديد من القضايا.

وقد حرص صناع العمل من قبل على دعم القضية الفلسطينية بإحدى مشاهده، حيث ظهرت "جميلة"، والتي تلعب دورها النجمة الشابة سلمى أبو ضيف على الشاطئ، والذي نقش على سوره عبارة "فلسطين ليست محتوى غزة تموت".

و خلال الحلقة العشرين من العمل سلط الضوء على أحد المنتجات المصرية، في إشارة من فريق العمل على تشجيع المنتج المصري في ظل حملة المقاطعة العالمية التي يشهدها العالم حاليًا.

مسلسل زينهم

وفي سياق آخر علق الفنان أحمد داود، على ظهوره بوزن زائد خلال أحداث مسلسل "زينهم"، الذي يعرض حاليًا عبر إحدى القنوات الفضائية، وعلى منصة Watch it، وذلك بعدما تعرض لانتقادات بسبب هذا الوزن الزائد في الدور الذي قام بتجسيده خلال الأحداث.

تصريحات أحمد داود



وفي تصريحات تلفزيونية له أكد على أن ظهوره بوزن زائد تطلب مجهودًا كبيرًا، وأنها كانت فكرة المخرج، قائلًا: "الكرش دا تعبنا أوي علشان نعمله وبيقل مع الحلقات ودي كانت فكرة المخرج يحيى إسماعيل وبصراحة اقتنعت بيها لما قالي أنا حاسس إن زينهم دا شخص بياكل وقاعد في المشرحة وبيفكر ولازم يبقى عنده كرش فسلمتله نفسي تماما قولتله يلا نجرب.. قولتله شكلي حامل مش بكرش".

مسلسل زينهم

طاقم عمل مسلسل" زينهم"



والمسلسل يعتبر أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيي إسماعيل، وإنتاج اروما.

مواعيد عرض مسلسل زينهم



ويتم عرض مسلسل زينهم على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً ويعاد عرض المسلسل في الساعة 2 صباحًا،ويعاد عرضه في اليوم التالي في تمام الساعة 12 مساءً، كما يتم اعادة عرض المسلسل على قناة ON Drama في الساعة 10 مساء،ويعاد عرض الحلقة الساعة 10 صباحًا والساعة الخامسة عصرًا.