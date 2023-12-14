تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"...انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم -

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، والتي تقام في الفترة من 14 ديسمبر، وحتى 21 من نفس الشهر، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وسافر عدد كبير من نجوم الفن، أمس استعدادًا لحضور حفل الافتتاح، ومن أبرزهم: إنجي المقدم، نسرين طافش، نجلاء بدر، محمد فراج.

تكريم المخرج مروان حامد في حفل افتتاح مهرجان الجونة



وسيتم تكريم المخرج مروان حامد في حفل افتتاح المهرجان؛ تقديرًا لمشواره الفني وأعماله المتميزة، ومن أبرزها: فيلم "عمارة يعقوبيان"، و"الفيل الأزرق"، و"كيرة والجن"، وغيرها من الأعمال الناجحة.



تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة



ويُقدّم خلال فعاليات المهرجان قسمًا خاصًّا بعنوان "نافذة على فلسطين"، والذي يَعرض مجموعة من أهم الأفلام التي تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وتتعمق في قلب القصص الفلسطينية، كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

وتشمل الأفلام المعروضة في القسم كل من: "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي، وفيلم "وداعا طبريا"، للمخرجة لينا سويلم، وفيلم "الواقي الرصاصي"، وفيلم التحريك المؤثر "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مى، وفيلم "باب الشمس" ليسرى نصر الله، وفيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور، وفيلم "بلا سقف" إخراج سينا سليمي، وفيلم "الشجاعية" للمخرج محمد المغني، وفيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، فضلا عن فيلم "إلى أبي" إخراج عبد السلام شحادة.

وأعلن المهرجان أيضًا عن دعوة المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا، لتقديم عرض خاص في حفل الافتتاح اليوم تحت عنوان "سينما من أجل الإنسانية".

لجنة تحكيم الأفلام الروائية

ويشارك عدد كبير من النجوم والمخرجين الكبار في صناعة الفن من لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، ومن أبرزهم: صبا مبارك، المخرج عمر الزهيري، الفنانة رزان الجمال، والفنانة ياسمين المصري، وغيرهم من النجوم.