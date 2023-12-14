مار ماما يحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان إندي كورك السينمائي في إيرلندا

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد الفيلم الفلسطيني القصير “مار ماما” للمخرج مجدي العمري عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان إندي كورك السينمائي 15 -22 ديسمبر في إيرلندا، ويُعرض الفيلم ضمن برنامج الأفلام القصيرة العالمية المجموعة 3 يوم الاثنين 18 ديسمبر الساعة 1:30 مساءً، ويوم الجمعة 22 ديسمبر الساعة 6 مساءً.

أحداث الفيلم



تدور أحداث الفيلم حول طفلة يطاردها شبح الموت بسبب فقدانها لأمها وبسبب الهجمات المتتالية على مدينتها، يحاول أبوها تشتيتها عبر حيل مختلفة إلى أن يفرض الواقع نفسه عليهما، فلا تجد إلا الخيال مهربًا.

صناع الفيلم

وحصل الفيلم على منح من الصندوق الثقافي الفلسطيني (وزارة الثقافة الفلسطينية) وآفاق (الصندوق العربي للثقافة والفنون)، مار ماما من تأليف وإنتاج وإخراج مجدي العمري، إنتاج مرسم 301 وPhoenix Films، وبطولة زياد بكري ولانا أبو سرور، وتصوير أشرف دواني، وموسيقى سعاد بوشناق، ومونتاج مجدي العمري، وتتولى مهام التوزيع في جميع أنحاء العالم شركة MAD Solutions.



نبذة عن المخرج مجدي العمري

مجدي العمري مخرج فلسطيني كندي، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة في صناعة الأفلام من معهد السينما في مصر، وماجستير في الفنون الجميلة في إنتاج الأفلام من جامعة كونكورديا في مونتريال في كندا.

بعد العمل في الشرق الأوسط مساعد مخرج ومدير إنتاج في العديد من الأفلام الروائية والوثائقية، أصبح العمري مخرجًا وكاتب سيناريو ومنتجًا ومحررًا.

أبرز أعمال مجدي العمري

اختيرت أفلام العمري القصيرة التي قام بتأليفها في العديد من المهرجانات الدولية.

وتروي هذه الأفلام قصصًا تنبع من الوضع الوجودي للأفراد الذين يعيشون في عالم يستبعدهم، وينصب التركيز على اغترابهم، ورغبتهم في التواصل، وبحثهم عن العزاء أثناء مواجهتهم للقوى السياسية أو الاجتماعية.