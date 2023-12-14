في عيد ميلاده.. محطات من حياة محمد سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 14 ديسمبر ذكري ميلاد الفنان محمد سعد الذي يعد من أبرز نجوم "الكوميديا" في مصر والعالم العربي، إذ يمتلك موهبة فطرية وحضورا ساحرا، ولدية القدرة على التلون والتوحد مع الشخصيات، براعة في تأدية الأدوار، إفيهات فريدة، مساحات تميز بها، اشتهر بطابع خاص على مستوى الأداء الصوتي المختلف للشخصيات، واستطاع تحقيق عديد من النجاحات في التليفزيون والسينما.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان محمد سعد..

حياة محمد سعد الشخصية

ولد محمد سعد، 14 ديسمبر 1968 في محافظة الجيزة في أسرة متوسطة، ثم انتقلت أسرته بعدها للعيش في محافظة القاهرة في حي السيدة زينب، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، تزوج من خارج الوسط الفنى وله ثلاث أولاد: نور الدين، وكريم، ويس.

أشهر الشخصيات في أعمال محمد سعد

قدم محمد سعد الكثير من الشخصيات في أعماله، هو الوحيد التي تعتمد أغلبية أعماله على الكاركتر أو الشخصية، أدى شخصية اللمبى في 5 أعمال هي: الناظر، واللمبي، واللي بالي بالك، و،اللمبى 8 جيجا، ومسلسل فيفا أطاطا. وجسد الكثير من الشخصيات المختلفة في أعماله، بينما تحصد أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري والعربي.

أعمال محمد سعد

يعد محمد سعد صاحب أعلى الأفلام إيرادات حتى يومنا هذا، تصدر الإيرادات بأفلام اللمبى عام 2002، واللى بإلى بالك عام 2003، وعوكل عام 2004، وبوحة عام 2005.

أفلام: الكنز 2،محمد حسين، الكنز، تحت الترابيزة، حياتي مبهدلة، تتح، تك تك بوم، اللمبي 8 جيجا، بوشكاش، كركر، كتكوت، بوحه، عوكل، اللي بالي بالك اللمبي، اللمبي، 55 إسعاف، الناظر، امرأة وخمسة رجال، الجنتل يوسف، الطريق إلى إيلات، عليش دخل الجيش.

مسلسلات: فيفا أطاطا، شمس الأنصاري شمس الأنصاري، الفجالة، الاعصار، الشارع الجديد، مرفوع مؤقتا من الخدمة، بيت الجمالية، ومن الذي لا يحب فاطمة، قصة مدينة، أيام المنيرة، وما زال النيل يجري، الإمام مسلم.

جوائز حصل عليها محمد سعد

حصل محمد سعد على العديد من الجوائز منها: جائزة أوسكار السينما المصرية عام 2002 في استفتاء الجمهور عن فيلم اللمبي، جائزة أفضل ممثّل سينمائي كوميدي لعام 2005 عن فيلم بوحة من ART، جائزة أفضل ممثّل كوميدي لعام 2014 من مهرجان الدير جيست عن مسلسل فيفا أطاطا، جائزة أفضل ممثّل لعام 2017 من جمعية الفيلم عن الكنز، جائزة النّقّاد في السينما عن الكنز، جائزة أفضل ممثّل من مهرجان الدير جيست عن الكنز 2،جائزة أفضل ممثّل دور أوّل لعام 2019 من جمعية الفيلم عن الكنز 2.

