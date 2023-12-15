انت الأن تتابع خبر لقاء الصدفة يجمع عمرو دياب برابح صقر وسط عناق طويل (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية فيديو للقاء الفنان عمرو دياب والمطرب السعودي رابح صقر، حيث ألتقت عدسات الكاميرات اللقاء الودية بين الفنانين وتم تداوله بكثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحفاوة البالغة للمطربين حينما استقبلا بعضهما.

وجاء لقاء عمرو دياب ورابح صقر على هامش مهرجان ساوند ستورم، الذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة. بالمملكة العربية السعودية، حيث تشهد المملكة أكبر تجمع للنجوم العرب للمشاركة في عدد كبير من العروض الفنية والموسيقية.

لقاء عمرو دياب ورابح صقر

وقام حساب قناة روتانا لايف بنشر الفيديو في الساعات القليلة الماضية بعد ظهور النجمان عمرو دياب ورابح صقر في حالة سعادة بالغة حينما جمعتهما الصدفة معا في المملكة العربية السعودي أثناء موسم الرياض في نسخته الجديدة.

ورصدت عدسات الكاميرات لقاء عمرو دياب مع رابح صقر حيث أستقبلا بعضهما بحفاوة بالغة وعناق شديد وذلك في تأكيد لقوة العلاقة والصداقة بينهما والمحبة التي تجمع أكبر نجمين في الوطن العربي .

ألبوم عمرو دياب

ويستعد دياب لطرح ألبومه الجديد مكانك في الأسواق خلال الفترة المقبلة بعد إعلانه عن إقتراب صدور الألبوم الجديد في عام 2024 وينتظره عدد كبير من عشاق الهضبة في مصر والوطن العربي بعد نجاح ألبومات الهضبة خلال الفترة الماضية.

وأحيا عمرو دياب أحيا مساء الخميس 14 ديسمبرحفلا غنائيا في مهرجان “ساوند ستورم”، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم الهضبة عدد من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، مثل أنت الحظ، في أماكن السهر، يوم تلات”، وكالعادة نجح في خطف أنظار الجمهور.

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