نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سرحان يودع أحمد البداري بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفنان خالد سرحان المخرج أحمد البداري والذي وافته المنية مساء اليوم وذلك بعد صراع طويل مع المرض حيث نشر صورة للراحل عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا “ خبر حزين جدًا الله يرحم المخرج الكبير أحمد البدري ويجعل مرضه في ميزان حسناته”

المخرج أحمد البداري

آخر أعمال الفنان خالد سرحان

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان فيلم “ أولاد حريم كريم ” الجزء الثاني والذي يعرض بدور العرض في الوقت الحالي.

أبطال فيلم “ أولاد حريم كريم الجزء الثاني”

شارك في بطولة الفيلم الفنان مصطفى قمر والفنانة داليا البحيرى، والفنانة علا غانم، والفنانة بسمة، وظهور خاصة الفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان خالد سرحان، والفنانة بشري والفنان القدير عمرو عبد الجليل ومجموعة من الشباب الفنانة رنا رئيس والفنان أيام مصطفى قمر و غيرهم من الفنانين والفنانات الشباب وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس