نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تعود إلى القاهرة لعيون "الحشاشين" ومن بعده للسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عادت النجمة سوزان نجم الدين إلى مصر من أجل البدء في تصوير أحداث دورها في مسلسل الحشاشين والذي ستشارك من خلاله في سباق الرمضاني المقبل..وستدخل بعده مباشرة بتصوير فيلم سينمائي جديد من بطولتها مع مجموعة من نجوم مصر الشباب.

أبطال مسلسل “ الحشاشين”



مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

سوزان نجم الدين

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع

وعلى صعيد أخر انتهت النجمة سوزان نجم الدين من تصوير أحدث بطولتها في الدراما السورية وهو مسلسل الصديقات والذي ستشارك من خلاله في السباق الرمضاني السوري أيضًا