نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحم الله الاساتذة الأعزاء.. خالد جلال يدعي لأحمد البدري وعادل أنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا ونعي المخرج القدير خالد جلال الراحلين اليوم من الوسط وهما الفنان القدير عادل أنور الذي وافته صباح اليوم والمخرج القدير أحمد البدري الذي ودع عالمنا مساء اليوم حيث نشر لهم صور عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك معلقًا عليها “ المخرج الكبير أحمد البدري والفنان القدير عادل أنور واسكنهما فسيح جناته”

المخرج أحمد البدري

الفنان عادل أنور

آخر أعمال الفنان عادل أنور

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان عادل أنور مسلسل “ عملة نادرة ” التي عُرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

آخر أعمال المخرج أحمد البدري

و جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج أحمد البدري فيلم “ الشنطة ”

أبطال فيلم “ الشنطة”

شارك في بطولة فيلم “ الشنطة” بيومي فؤاد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، وشريف دسوقي ودينا، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم.

أحداث فيلم “ الشنطة”

هو فيلم اجتماعي درامي يدور حول رجل نصاب الذي يجسد دوره بيومي فؤاد يقوم بالاستعانة بطفلة صغيرة من أجل أن تساعده في سرقة أحد الفنادق في دبي.