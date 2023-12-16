إعلان قائمة الروايات المرشحة لجائزة البوكر العربية 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” عن الروايات عن الروايات المتنافسة في دورة عام 2024 للجائزة العالمية للرواية العربية، التي تُمنح للرواية الفائزة قيمة 50 ألف دولار أمريكي.

وتشمل القائمة 16 رواية تم اختيارها من بين 133 رواية نُشرت بين يوليو 2022 ويونيو 2023.

وقامت لجنة تحكيم برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية خمسة أفراد آخرين، بتقييم الروايات واختيار القائمة الطويلة.

وتألقت هذه الدورة بترشيح كتّاب مميزين الذين شاركوا في مراحل سابقة من الجائزة، مثل رجاء عالم ومحمد عبد النبي ورشيد الضعيف وأمين الزاوي الذي شارك أيضًا كعضو في لجنة التحكيم في عام 2020.

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2024 والمدرجة وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الكتّاب:

رواية خاتم ريما بالي سليمى من سوريا.

رواية فومبى لبدرية البدرى من عمان.

رواية عين الحدأة لصالح الحمد من السعودية.

رواية قناع بلون السماء لباسم خنجقجى من فلسطين.

رواية الاصنام لامين الزاوى من الجزائر.

رواية سمعت كل شيء لسارة الصراف من العراق.

رواية الوجه الآخر للظل لرشيد الضغيف من لبنان.

رواية باهل مكة Multiverse 1945-2009 لرجاء عالم من السعودية.

رواية كل يوم تقريبا لمحمد عبد النبى من مصر. رواية دائرة التوابل لصالحة عبيد من الامارات.

رواية سماء القدس السابعة لأسامة العيسة من فلسطين.

رواية أخفى الهوى لدرة الفازع من تونس.

رواية مقامرة على شرف الليدى ميتسى لأحمد المرسى من مصر.

رواية عاصفة على الجزر لأحمد منور من الجزائر.

رواية الفسفسائى لعيسى ناصرى من المغرب.